退職代行モームリ、社長逮捕で最新ポストに寄せられる声「貴社の従業員はモームリとなるのでしょうか？」
退職代行サービス「モームリ」の運営会社「アルバトロス」の社長・谷本慎二容疑者が逮捕されたことを受け、同サービス公式X（旧Twitter）の最新ポストにコメントが殺到しています。
コメントでは「本日の実績 社長逮捕：1名」「おい！息してるか！？やばいと思ったら退職代行つかってもいいぞ！」「御社社長の退職も代行されるんですか？」「退職代行自体は必要です。法律に反しない範囲で頑張ってください！」「社長が逮捕されましたが貴社の従業員はモームリとなるのでしょうか？」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「法律に反しない範囲で頑張って」同アカウントは「本日の退職代行実績」を公開。「正社員：39名 パート・アルバイト：11名 契約社員：1名 派遣社員：2名 準社員：1名 計54名」だったようです。依頼者の言葉を紹介し「親切な人に囲まれていても、1人の言動で退職は生まれます」と、メッセージをつづっています。
2025年10月には家宅捜索弁護士法違反の疑いで逮捕された谷本容疑者。2025年10月には同サービスを巡り、警視庁が弁護士法違反の疑いがあるとして、谷本容疑者の自宅など複数の関係先を家宅捜索していました。
