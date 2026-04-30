就職戦線に異常が表れている。「共同通信社が主要企業111社に対して行ったアンケートで、新卒採用を『減らす』と答えた企業が『増やす』と答えた企業を上回りました。近年は売り手市場の傾向がありましたが、いよいよ買い手市場に移行しているようです。また就職氷河期が訪れるんじゃないか、と気が気でない親世代も多いですね」（全国紙記者）AI活用で人員削減就職情報会社「マイナビ」の調査では、2027年卒の学生の採用予定