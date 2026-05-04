会社を辞める。本来であれば、自分自身の口で伝えるのがベストなはずだ。しかし、最近ではその「最後の一歩」が斜め上を行く感じになることも。誰しも、職場の同僚が突然いなくなり、残された膨大な業務を前に途方に暮れた経験が一度はあるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに4月下旬、「今まで見た一番びっくりした退職の仕方」というトピックが立ち、強烈なエピソードが数多く寄せられた。「朝イチでママが『うちの子は辞