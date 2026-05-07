GW明けに会社に行きたくないーー。そんな風に考える会社員の方も少なくないと思います。一方で、辞める意思を自分で会社に伝えるのは気が重く、他の人にやってもらえないかと考える人もいるでしょう。一般的にも、GW明けは、退職代行への依頼も増える時期のようです。連絡を代わりに行ってくれる便利なサービスですが、本来請求できるはずの権利を知らないうちに失ってしまう危険性も。どういうことなのか弁護士が解説します。●退