会社からの強い引き留めで、辞めたいのに辞められない。そんな労働者の救いの一手として「退職代行サービス」が普及していますが、実は万能ではありません。すでに人間関係がこじれ、未払い賃金や社会保険料の精算などが発生している場合、単なる「退職の通知」だけでは根本的な解決にならないケースが多いのが現実です。心身のバランスを崩して休職に追い込まれた20代女性の事例をもとに、退職代行の限界と、労働局の「あっせん」