業務の過酷さがたびたびネットやテレビで話題となり、年々教師という仕事を希望する若者は減少傾向にあります。高知県で令和6年度実施の教員採用試験で合格した人の約6割が辞退したというニュースは、記憶に新しいところです。そうした社会の流れの中、それでも学校の先生を志す若者もまだまだいることは確かです。しかし、彼らの中にも学級経営やさまざまな校務、さらには保護者対応などで疲弊し切ってしまい「先生を辞めたい」と