開会式目前にミラノ市で“休校問題”が勃発　「警備の徹底」を優先する決定に市民が猛反発「親は仕事を休まなければならない」【冬季五輪】

開幕が間近に迫る、ミラノ・コルティナ冬季五輪(C)Getty Images

現地時間2月6日に開会式を迎えるミラノ・コルティナ冬季五輪。一大イベントのスタートがいよいよとなり、舞台となるミラノ市内でも様々な準備が推し進められている。

現地でも徐々に緊張感と高揚感が高まりつつある中で、一つの決定が市民たちの反発を招いている。それは開会式の会場であるサン・シーロ・スタジアムの周辺にある保育園、幼稚園、小学校を含めた教育施設を臨時的に休みにさせるというものだ。

思い切った決定に至った理由は「警備体制の徹底」と明確である。ミラノ市のクラウディオ・スガラーリア知事は、開会式で行われる聖火リレーで使用される計15の道路を封鎖。警備をより円滑に行い、地域住民の安全を図るためにと決断した。

しかし、安全を理由にした決定に対して他でもない地域住民から批判が噴出。ミラノ日刊紙『Milano Today』によれば、当該する小学校に子どもを通わせる保護者たちから「一般家庭に困難をもたらしている」「子どもたちをオリンピックから排除している」といった手紙が知事のもとに寄せられ、ついには嘆願書も提出されたという。