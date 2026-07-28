社会問題
『社会問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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「水を飲めば安心」は危険、医師が語る熱中症を防ぐ水分補給の正解
発汗機能には限界があり、高湿度の日は脱水だけが進行する危険性があるという
プレジデントオンライン
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「便利」のはずが「使いづらい」セルフレジに高齢者らが戸惑い
重量センサーのエラーやスキャン失敗など、有人レジより時間がかかる場面も多いという
現代ビジネス
2026年8月7日
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支援物資が届かない「ラストワンマイル問題」が令和8年熊本地震で浮上
内外タイムス
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ロシアで戦死補償金を狙う「黒い未亡人」詐欺が相次いで発覚
男性と偽装結婚し入隊させて戦死補償金を詐取する手口が相次ぐという
中央日報
2026年8月6日
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戦争こわい 参列した男児語った
TBS NEWS DIG
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飲食店でグラスを壁に叩きつけ…高齢客から悪質なカスハラ被害
日刊SPA!
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「民族の置き換え」に強い懸念…低賃金労働力として外国人を受け入れる罠
日本人が1億2000万人を割り込む中、外国人が400万人を超えたと指摘し
livedoor ECHOES
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中国の「頂き女子」事情 代表的な事件では数億円規模の被害も
翟欣欣事件や胖猫事件など実例が相次ぎ男女対立の先鋭化が進んでいるという
現代ビジネス
2026年8月5日
2026年8月4日
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就職難の若者が熱狂、中小K-POPグループがギャル動画で頂点に立つ
2年前の楽曲がMelonチャート1位を獲得し一躍注目の存在となった
FNNプライムオンライン
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トレーディングカードが資金洗浄に使われやすい理由とその実態
デイリー新潮
2026年8月3日
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吉田豪が語る佐藤二朗と橋本愛のトラブル、フジの調整不足も指摘
橋本愛の誠実な学びの姿勢と、佐藤二朗の強迫性障害が背景にあるとみられる
みんかぶマガジン
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「偽スクショ」投稿で成人向けサイトへ誘導…数百万円規模の経済的損害も
NEWSポストセブン
2026年8月2日
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息子にも会えず「こうやって死んでいくんだろう」70歳男性が語る孤独
青森から大阪に移住した70歳の松田さんは月10万円の年金で一人暮らし
ABEMA TIMES
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96歳の祖父、78歳の母と同居の61歳女性「老老老介護」状態
熱中症で救急車2台が出動した際、近隣住民から心無い言葉を浴びせられたという
現代ビジネス
2026年7月31日
2026年7月30日
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マッシヴ・アタックがフジロックで政治的演出、観客に強烈な印象を残す
女性自身
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コンビニトイレの「無料開放」限界も 元オーナー指摘「感情に走りすぎ…」
31年の経営経験を持つ仁科充乃氏は「客商売の態度ではない」と苦言を呈した
弁護士JPニュース