¡Ú½°±¡Áª¡Û»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬£±Æü¡¢½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤ÇÅìµþ¡¦Ä´ÉÛ±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÄ°½°¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¿ÀÃ«»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌäÂê¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢ÆÃ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉÏ¤·¤¤»Ò¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£À¯¼£¤ÎÎÏ¤Ç¡£¤½¤ì¤¬Âç¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤ÈÄ°½°¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤À¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀïÃæÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£²ó¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤â¿Íµ¤¤¢¤ë¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«³È»¶¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â²æ¡¹Á´¹ñ¤Ë£±£¸£²¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£Î£È£Ë¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤ò·çÀÊ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Öº£Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡ØÆ¤ÏÀ¤«¤éÆ¨¤²¤¿¡Ù¤ÈÉ¬¤ºÃ¡¤«¤ì¤ë¡£»ä¤â»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£