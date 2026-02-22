参政党の神谷宗幣代表（48）が22日、大阪市内で、食料品の消費税率2年間ゼロや、給付付き税額控除を超党派で協議する高市早苗首相（64）呼びかけの「国民会議」から“排除”されたことについて怒りをぶちまけた。 【写真】当選確実に涙ぐむ豊田真由子氏を見つめる神谷宗幣代表 神谷氏は、街頭演説で「各党集まって超党派で議論しましょうっていうから、当然我々も呼ばれるものだと思っていたら『呼ばない』って言うんですよ