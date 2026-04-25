“ひろゆき”こと実業家の西村博之氏がおこなった“まさかの謝罪”に、X上がざわついている。「発端は4月22日、参政党の神谷宗幣代表が投稿した一枚の写真でした。『みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会』とともに昇殿参拝を行ったことを報告し、境内での集合写真を公開したのです。この投稿に同じ22日、ひろゆき氏が噛みつきました。《撮影禁止の場所で撮影してる模様。敬意を表してるんじゃなくて、数字稼ぎに使ってる感》