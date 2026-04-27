参政党の神谷宗幣代表が東京・靖国神社で撮影した集合写真をX上で公開し、同神社の境内での撮影ルールに関する議論がSNS上で注目を集めた。神谷氏のX投稿をルール違反だと指摘する声も上がったが、靖国神社総務部広報課はJ-CASTニュースの取材に対し、神谷氏について「問題ないと判断しています」と回答した。「報道機関による取材・撮影を主な対象としたもの」発端となったのは、神谷氏が2026年4月22日朝にXで公開した集合写真だ