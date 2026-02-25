「420万人の声を無視するのか」――。参政党の神谷宗幣代表が、高市首相の設ける「国民会議」に招かれていないことを痛烈に批判した。だが、この問題は単なる“排除”の是非にとどまらない。衆院選で各党が競うように掲げた「減税公約」を、いま本当に実行する覚悟があるのか。国民会議の参加条件をめぐる攻防は、日本政治に突きつけられた“公約の重み”そのものを映し出している。 〈画像）中道の大幹部安住氏に勝っ