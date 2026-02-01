卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会」のダブルスは、2月1日に愛知県・スカイホール豊田で女子ダブルスの決勝が行われ、張本美和（木下グループ）／長粼美柚（木下アビエル神奈川）ペアが、平野美宇（木下グループ）／木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）組と対戦。ゲームカウント3－0で勝利し、優勝を果たした。

この結果、張本美はジュニアの部、一般の部のシングルス、混合ダブルスに続き、女子ダブルスでもタイトルを獲得。史上初となる4冠を達成した。

■長粼は2024年以来のダブルス制覇

張本美は前週、東京体育館で行われたシングルスにおいて、ジュニアの部で4連覇、さらに一般の部では早田ひな（日本生命）を破り初優勝を果たした。愛知で分離開催されたダブルス種目にも2種目にエントリーし、全日本での“4冠達成”を目指していた。

同日行われた混合ダブルス決勝では、男子シングルス連覇中の松島輝空（木下グループ）とタッグを組み、坪井勇磨（クローバー歯科カスピッズ）／赤江夏星（日本生命）ペアと対戦。

第1ゲームを11－4と快勝すると、第2ゲームでは劣勢から12－10と逆転。第3ゲームも中盤以降に巻き返して11－9で奪取し、ゲームカウント3－0のストレート勝ちで優勝。まずは2023年の早田（女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルス）以来の3冠目を手にした。

そして迎えた女子ダブルス決勝は、昨季までTリーグ・木下アビエル神奈川で共闘していた4選手による注目の一戦となった。張本美／長粼ペアは、平野／木原ペアに対し、ハイレベルなラリーを繰り広げ、第1ゲーム中盤から攻勢を強めて11－6で先取した。

第2ゲームも両ペアによる激しい攻防が続くなか、4－4から張本美／長粼ペアが7連続ポイントを奪って一気に突き放し、11－4で連取。勝利に王手をかけた。第3ゲームでは、平野／木原ペアに先手を取られるも、すぐに立て直し、長粼、張本美の連続得点で6－5と逆転。その後も着実に点を重ね、最後は長粼のフォアが決まり、11－6で試合を締めくくった。

張本美は、ジュニアと一般のシングルス2冠に加え、ダブルス2種目でも優勝を果たし、史上初となる個人4冠の快挙を達成。また、長粼は2024年に木原とのペアで女子ダブルスを制しており、今回は張本美とのコンビで自身2度目のタイトルを手にした。