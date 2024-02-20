木原美悠
『木原美悠』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年2月1日
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張本美和が卓球大会史上初の4冠を達成 SNSでは驚きの声が相次ぐ
ココカラネクスト
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天皇杯・皇后杯 張本美和&長粼美柚が女子ダブルスで史上初の4冠を達成
張本美和/長粼美柚ペアが平野美宇/木原美悠ペアと対戦し、勝利
SPREAD
2025年8月7日
2025年6月24日
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「適応力が高い」リュブリャナの女子シングルスで長崎美柚が優勝
中国メディアは、自国の下部リーグでプレーする長崎美柚の現状を紹介
THE ANSWER
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女子シングルスを制した長粼美柚 WTT公式が賛辞を贈る
女子シングルスを制したのは23歳の長粼美柚で、トップ20入りを果たした
SPREAD
2025年5月16日
2024年8月13日
2024年4月16日
2024年3月4日
2024年2月24日
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世界卓球団体戦、日本女子は銀メダル 中国に敗れ53年ぶり世界一ならず
日本は2−3で中国に敗れ、5大会連続の銀メダルに
スポニチアネックス
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卓球・世界選手権団体戦 日本女子が53年ぶり世界一に王手
53年ぶりの世界一を目指す日本女子は5連覇中の最強・中国と対戦
スポニチアネックス