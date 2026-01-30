18世紀まで逆戻り…中国建国以来最少の出生数「792万人」の衝撃と兵士不足に焦る習近平の誤算

前編記事『軍幹部5人が次々に粛清され集権化は進み…ボロボロの経済を無視して「軍事優先」に走る習近平の狂気』で見てきたように、中国では1月24日に人民解放軍制服組のトップ張又侠・中央軍事委員会副主席が重大な規律・法律違反の疑いで調査されることが報じられた。

社会の底が抜ける

米クレアモント・マッケナ大学のミンシン・ペイ教授の主張によれば、同時期に始まった第15次5カ年計画、重点の一つが戦争動員能力の向上にある。

粛清により中国軍部の最高指導期間、中央軍事委員会のメンバーは7人からトップの習近平を入れ2人に減り、図らずも習近平への集権化が進んだ。すべてにおいて軍事を優先する「先軍政治」に突き進むように見える中国だが、それを支える足元の経済は揺らぎ始めている。

仏国際放送局RFIは1月21日、「中国の問題は、単なる格差の拡大だけではなく、経済のエンジンと国民生活が完全に逆方向に向かう『K字型』化にある」と報じた。RFIによれば、K字型の上昇ラインを描くのは活況を呈する生産現場と輸出産業である一方、下降ラインは状況が悪化し続ける内需と社会基盤だ。

デフレ化どころか、社会の底が抜けてしまう可能性も排除できなくなっているのだ。

この傾向が特に顕著なのが若年層だ。

中国政府が22日に発表した昨年12月の若年失業率（大学在学者を除く16〜24歳）は16.5%と前月の16.9%から低下した。

だが、雇用統計は農民工（出稼ぎ労働者）を除外しているため、専門家は「実態はさらにひどい」と危機感を露わにしている。

建国以来最小に

若者を始め、多くの中国人が悲観的なセンチメントに苛まれていることを示しているのが昨今の出生数の動向だろう。

中国政府は19日、「昨年の出生数は前年比162万人減の792万人だった」と発表した。政府が少子化対策を講じているのにもかかわらず、中国の出生数は1949年の建国以降で最少になってしまった。

米ウィスコンシン大学マディソン校産婦人科所属の人口専門家である易富賢氏は20日、「中国の昨年の合計特殊出生率（1人の女性が一生の間に出産する子供の数）は0.97だった」との分析結果を公表した。この水準は世界最低の韓国（2024年基準で0.75）やシンガポール（0.97）と大差がない。

易氏はさらに「中国の昨年の出生数は清朝の乾隆帝統治下の1739年の水準にまで低下した」と指摘する。

将来不安に加え、中国が子育てに最も費用がかかる国の1つであることが災いしている。

少子化は進むばかり

このような状況をみるにつけ、「中国はあらゆる製品をつくることができるのに、子供をつくることだけは苦手だ」とのブラックジョークを言いたくなるほどだ。

中国政府は出生数の急減がSNSで話題にならないよう、ブロックに躍起になっているが、「不都合な真実」は先述の先軍政治にとっても致命的だ。

米CNNは19日、「（中国の出生数の急減は）米国に並ぶ軍事大国を目指す中国の野心に広範な影響を及ぼしかねない」と報じた。

足元で兵器の無人化が進んでいるが、少子化が将来の兵力確保を困難にし、戦争の遂行能力を低下させる事実に変わりはないからだ。

中国政府は少子化に歯止めをかけようと躍起になっているが、専門家は「一人っ子政策の廃止（2016年に実施）が10年遅かったため、長期的な低下傾向は避けられない」と悲観的だ。

このことは、台湾の武力統一を実現するために残された時間は少ないことを意味する。

軍内で集権化を進める習氏が、兵員調達の困難化に焦り、日本周辺で短兵急な軍事行動を起こさないことを祈るばかりだ。

