モデルでタレントのローラ（36）が11日、インスタグラムを更新。プレゼンテーションイベント「TEDxMarunouchi」にスピーカーとして登壇したことを報告した。「TEDx」とは、「広める価値のあるアイデア」を共有することを理念とした世界的講演会「TED Conference」（テッド・カンファレンス）の精神に基づくイベント。9日に東京・丸の内で「TEDxMarunouchi」が開催され、ローラのほか、脳科学者の茂木健一郎氏、物理学者で東京大学