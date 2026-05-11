キャロウェイから、新作ボールのアナウンス。「CHROME TOURシリーズに『TRUTRACK』ボールを6月上旬より、全国取扱店とオンラインストアにて発売いたします」と、同社広報。昔のサッカーボールに似た柄の歴代人気のデザインだが、ちょうどサッカー・ワールドカップ北中米大会の開催時期に発売されるとか。【画像】コレが『クアンタム』!? サッカースタジアム柄の米国限定1Wがド派手過ぎる直近で、米国キャロウェイも【サッカーへの