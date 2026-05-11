視聴者のカメラが捉えたのは、砂や土などを巻き上げ、校舎より高く渦を巻く、巨大なつむじ風です。撮影者：それまで風が強いとか天気が悪いとか全くなくて、振り返ったらできていたという感じ。10日のお昼ごろ、千葉・流山市にある中学校で、部活動の練習中に発生。よく見ると、シートのようなものが巻き上げられそうになる瞬間が。樋口康弘気象予報士によりますと、気温が高くなってくるこの時期に、つむじ風の発生が増えるといい