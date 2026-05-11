AFC U−17女子アジアカップ中国2026・準々決勝が11日に行われ、U−17女子日本代表（リトルなでしこ）とU−17女子韓国代表が対戦した。12チームが参加する今大会は、10月からモロッコで開催されるFIFA U−17女子ワールドカップの予選も兼ねており、上位4チームに本大会の出場権が与えられる。2大会ぶり5度目の優勝を目指すリトルなでしこはレバノン、インド、オーストラリアと同居したグループBを3戦全勝21得点無失点という圧巻