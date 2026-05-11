人気漫画『機動警察パトレイバー』（ゆうきまさみ）の完全新作読切が、18日発売の「週刊スピリッツ」にて掲載されることが公式サイトで発表された。1994年の完結以来32年ぶり、初の読切掲載となる。【画像】32年ぶり！『機動警察パトレイバー』新作読切の告知ページ公式サイトの次回予告にて「連載当時（88年〜94年）、物語の舞台は近未来（98年〜02年）の東京だった。近未来だったあの時を越えて、現実が物語に追いついた『20