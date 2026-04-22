離職してから次の職場が決まるまでの生活を支えてくれる「失業給付」ですが、会社が定めた「離職理由」によっては、受給資格を失い無収入の危機に陥ることもあります。「人の役に立ちたい」と未経験で介護職に飛び込んだ52歳のマコトさん（仮名）も、わずか8ヵ月で「懲戒解雇」を宣告され、失業給付への道が絶たれてしまいます。ハローワークに相談しても解決できず、弁護士費用も払えない八方塞がりの状況から、一体どのようにし