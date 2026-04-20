Metaが2026年3月にAIコスト増大を受けて従業員の約10％を解雇するなど、AIの導入により人間の従業員が職を失うケースが多数発生しています。イーロン・マスク氏はAIによって引き起こされる失業問題に対処する方法として、AIやロボット工学により産業の生産性を大幅に向上させることで政府から給付金を送る「ユニバーサル・ハイインカム(普遍的な高所得)」という方法を提唱しましたが、Xユーザーや専門家から批判を受けています。El