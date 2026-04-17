「巨人サムソン」を超えた最近、韓国のインターネットコミュニティや会社員の間で最大の話題となっているのは、断トツでSKハイニックスの成果給（インセンティブ）だ。世界的なAIブームにより空前絶後の好況を迎えた半導体専門企業のSKハイニックスは、今年2月、基本給の約3000%（年収の約1.5倍）に達するこれまででも最大級の成果給を支給した。記事によると、3万人に達する全従業員に対し、平均1億4000万ウォン（約1500万円）の