米ワシントンでホワイトハウス記者会が主催した夕食会会場に武装した男1人が侵入し、発砲した事件。トランプ大統領やメラニア夫人、ヴァンス副大統領ら政府要人が出席していたが、いずれも無事だった。国際政治学者の舛添要一氏がニュースの背景にある国家の「歴史」「文化」「宗教」をもとに「世界の深層」を読み解くシリーズ第2回は、度重なるトランプ暗殺未遂事件の背景にある、アメリカ建国の理念である「個人の自由」と「万