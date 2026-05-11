元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。10日の日本ハム戦で、オリックスの先発エスピノーザがカストロのタイム要求を巡って一触即発となった場面を振り返った。日本ハムが2点リードの5回無死二塁、カウント2ー2の場面。先発・エスピノーザが投球モーションに入ろうとしたタイミングでタイムを要求した打席のカストロに激高。マウンドから降りてカストロに向かって抗議の言葉をかけ、