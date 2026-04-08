YouTubeを開けば、毎日のように「中国崩壊」「ついに終わった」といった刺激的なサムネイルが目に飛び込んでくるが、これらの動画には決まった筋書きが存在する。 ・不動産バブルの崩壊を起点とした経済破綻・閉塞感によって発生する抗議デモを起点とした体制崩壊・権力の一極集中により、かつての文化大革命のような騒乱が発生 これらは視聴者の不安や期待を刺激するエンターテインメントとしての側面が強いが、それぞれ