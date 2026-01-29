2025年のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が指名を受けてからの経緯と自身の思いについて明かしました。

2025年のドラフトの経緯については、「ドラフトの直前は父親から中盤以降で指名があるのではないかという話を聞いていたので、当日のドラフト会議は見ていました。指名されて驚きだったんですけど、その後スカウトの方から連絡があって、王会長とご挨拶させていただいた。王会長と深い話があったわけではないですけど、『指名したよ』という話はいただきましたし、とにかくうれしい気持ちでいっぱいですとお答えしました」と王貞治会長とのやりとりを明かしました。

続けて「城島健司CBOを含めてホークスの方々にわざわざスタンフォードまで来ていただいたんですけど、城島CBOとも基本的にはご挨拶で、指名権を持参していただいてどういう思いだっていうのを伝えていただいた」と説明しました。

佐々木選手は「自分自身もまさかというところの中で誠意を持ってご指名いただいたので、うれしい気持ちでいっぱい」としましたが、「まずはスタンフォードのユニホームを着ている以上、自分自身への期待や監督コーチの思いに応えていかないといけないので、そこしか考えてないです。自分自身の進路について決断するときにまたしっかり考えていきたい」と話し、2週間後に控えたシーズン開幕に向けて、大学での活躍が最優先だとしました。