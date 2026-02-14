スタンフォード大の佐々木麟太郎がアリゾナ大との開幕戦で本塁打を放ったスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州サプライズで行われたアリゾナ大とのシーズン開幕戦に「5番・一塁」で先発出場し、第2打席で右越えのソロ本塁打を放った。完璧に捉えた一撃に、現地ファンやチームメートからも大きな歓声が上がっている。1-1で迎えた3回1死、佐々木は相手右腕クラムコウスキーが投じた83マイル