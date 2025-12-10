スタンフォード大2年の佐々木。ドラフト1位指名したソフトバンクに入団するかどうかの決断は、来年のMLBドラフト終了後になりそうだ"怪童"は来夏までにどんな決断を下すのか――。2025年10月23日に開催されたプロ野球ドラフト会議。最大のサプライズは、ソフトバンクとDeNAによる佐々木麟太郎（スタンフォード大）の1位指名だった。抽選の結果、ソフトバンクに佐々木の交渉権が渡ったことは、メディアによって広く報じられている。