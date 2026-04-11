ルイビル大戦で10号満塁ホームラン米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（2年）が10日（日本時間11日）、ルイビル大との試合に「1番・一塁」でスタメン出場。9回に10号満塁ホームランを放ち、12-2の大勝に貢献した。昨秋のNPBドラフトでソフトバンクから1位指名を受けている大砲の凄まじい活躍ぶりに、ファンから様々な声が上がった。打った瞬間だ。6点リードで迎えた9回1死満塁の打席。相手左腕が投じた甘い球を逃さなかっ