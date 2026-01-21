（NY時間10:19）（日本時間00:19）
ニューモント＜NEM＞　128.18（+3.87　+3.11%）
バリック・マイニング＜B＞　52.90（+1.82　+3.56%）
アグニコ・イーグル＜AEM＞　221.92（+7.38　+3.44%）

フリーポート＜FCX＞　63.20（+2.79　+4.62%）
ハドベイ＜HBM＞　26.30（+1.33　+5.31%）
エロ・コッパー＜ERO＞　34.67（+1.83　+5.57%）

　貴金属株が上昇。ＮＹのコモディティ市場で金先物が５０００ドル台を突破する中、関連株も上昇。銀価格も上昇している。推計によると金価格のプレミアムは１オンス２５００ドル超へ拡大し、２０２５年平均の４９０ドルを大きく上回る水準となっている。しかし、このかい離が今後の上昇を抑える要因になる可能性は低いと見られているようだ。

　地政学や政策を巡る不透明感が高止まりする中、金は株式や債券への投資のリスクヘッジ先で、かつ価格上昇の勢いが資金流入を呼び込み易い面がある。

　エコミストからは、金の理論価格は１オンス約２５００ドルが示唆され、実勢価格に約２５００ドルのプレミアムが織り込まれている。この差はドル安やリスク回避局面で価値が保たれやすい資産として金を再評価する投資家が増えていることを示す。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美