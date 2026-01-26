º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡ÄPayPayÊ§¤¤¤ÇÂ»¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©´Ô¸µÎ¨¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡×¤ÎÁª¤ÓÊý
¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú2026Ç¯ºÇ¶¯¡ÛPayPay¤ÈPayPay¥«ー¥É¤Î¤ªÆÀ¤Ê»È¤¤Êý¡¦É¬¿ÜÀßÄê¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Î´Ô¸µÎ¨ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤ÏPayPay¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢PayPay¤ÈPayPay¥«ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º»á¤Ï¡¢PayPay¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¤Ï¡Ö»Ä¹âÊ§¤¤¡×¤È¡ÖPayPay¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸½¶â¤Ê¤É¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¡Ö»Ä¹âÊ§¤¤¡×¤Î´ðËÜ´Ô¸µÎ¨¤¬0.5%¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢PayPay¥«ー¥É¤òÉ³¤Å¤±¤Æ»ÙÊ§¤¦¡ÖPayPay¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï1.0%°Ê¾å¤Î´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢PayPay¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
PayPay¥«ー¥É¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»á¤Ï¸ì¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤³Æ¼ï¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·èºÑ¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢PayPay¥«ー¥É¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£JAL Pay¤äau PAY¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¹â¤¤´Ô¸µÎ¨¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Ç´Ô¸µÎ¨¤¬+0.5%¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡ÖPayPay¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ò·ï¤Ï¡ÖÀÇ¹þ200±ß°Ê¾å¤Î·èºÑ¤ò·î´Ö30²ó¡×¤«¤Ä¡Ö¹ç·×10Ëü±ß°Ê¾å¤Î»ÙÊ§¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃ£À®¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢»á¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ò´Þ¤àÉáÃÊ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òPayPay¥«ー¥É¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¥«ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Î»ÙÊ§²ó¿ô¤È¶â³Û¤ò¹ç»»¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Ë¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·èºÑ¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤òµó¤²¤¿¡£PayPay¥«ー¥É¤Ï1²ñ·×¤´¤È¤Ë200±ßÃ±°Ì¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾¯³Û·èºÑ¤Ç¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·èºÑ¤Ë200±ßÃ±°Ì¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é·èºÑ²ó¿ô¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Ãù¤Þ¤Ã¤¿PayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼Åö¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¡×¤ÇÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤ÆÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄê¤ä»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
