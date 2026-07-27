PayPay
QRコードベースの決済サービス
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月6日
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三井住友カード・Oliveの8月キャンペーン11選、10%還元や100万pt抽選も
セブン-イレブンでの無料クーポンや最大100万円相当Vポイント抽選など注目施策が並ぶ
livedoor ECHOES
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ワイモバイルが単身向け割引を開始、1年限定の注意点とahamo対抗の実力
Mプランは最大2508円、Lプランは3608円まで下がるが1年限定の割引であり
ケータイ Watch
2026年8月3日
2026年8月2日
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V NEOBANKが大幅改悪、ポイ活ルール変更が2026年7・8月に相次ぐ
最大の改悪はV NEOBANKで、デビット還元率引き下げや預金ポイント廃止などが行われる
livedoor ECHOES
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佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
2026年8月1日
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ソフトバンクやPayPayがセブンに3千億円を出資しIDを統合へ
ABEMA TIMES
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神奈川県などの自治体や事業者で「PayPay」還元 注目のキャンペーンは
岩手県や千葉県など複数の自治体で、最大10〜30％のポイント還元が受けられる
ケータイ Watch
2026年7月31日
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PayPay社長がセブン資本提携の狙い語る モバイルオーダー拡充や海外展開
7iDをPayPay IDに統合しAIで顧客データを活用する計画で、両社の
ケータイ Watch
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セブン&アイにソフトバンクとペイペイが出資し、巨大ポイント経済圏が誕生
共同通信
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セブン＆アイとPayPayらが3000億円提携 7iDはPayPay IDへ統合
3社が各1000億円を出資し総額3000億円の資本業務提携を締結するという
ケータイ Watch
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月28日
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8月以降のキャッシュレス決済チャージルートで3大改悪が相次ぐ
楽天Edyのチャージ上限が月10万円から1万円に引き下げられるなど3大改悪が迫る
livedoor ECHOES
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三井住友Oliveの「最大77,400円」キャンペーン、実態はどうなのか
「最大77,400円」の謳い文句に「数字が盛りすぎ」と苦言を呈したとのこと
livedoor ECHOES