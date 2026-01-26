¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡ÖÊüÏ²Ç¡×¢ª¥«¥Õ¥§¤ä±Ç²è´Û¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÌµ»ë¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ö¤ê¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¡¡±Ñ¹ñ
³°½Ð¹¥¤¤Î°¦Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÇÂç¿Íµ¤
±Ñ¹ñ¥µ¥Þ¥»¥Ã¥È½£¥Õ¥íー¥à¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÖÃã¥È¥éÇ¤ÎFrodo¡×¡Ê13ºÐ¡Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Ò¸òÅª¤Ç¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç³¹¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ä¥Ñ¥Ö¤Ê¤É¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤äSNS¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¸þ¤±¤Î³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢»üÁ±ÃÄÂÎ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«ー¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤Î¡Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥ÈÇ¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤ÎAnna Davis¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²È¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ëµã¤¶«¤ó¤Ç¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢Frodo¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Frodo¤ÏÆüÃæ¤Ï±Ç²è´Û¤ä¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ò¾ì¤«¤é¼ò¾ì¤Ø¡Ö¥Ñ¥Ö½ä¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤è¤¯¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüË¬¤ì¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥¦¥§¥¤ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¤òÉÁ¤¤¤¿ÊÉ²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
³¹¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¡ÖÌµ»ë¡×
Anna¤µ¤ó¤Ï°¦Ç¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤ª¤½¤é¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥È¥íー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÃæ¤ËFrodo¤¬¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¥Æ¥¹¥³¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¿Í¡¹¤«¤é¡Ø¥Æ¥¹¥³¤ÎÇ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥íー¥à¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢¥Æ¥¹¥³¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Frodo¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤«¤Ê¡¢¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤Ë³¹¤ò½ÐÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈAnna¤µ¤ó¡£
°ú¤Ã±Û¤·Åö½é¤Ï¤³¤ÎÇ¤ò¼¼Æâ»ô¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñÀ¸³è¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ò¤É¤¯¼è¤êÍð¤·¤¿¤¿¤á¡×¡¢¼«Í³¤Ë³°½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖFrodo¤ÏµÊÃãÅ¹¤ä±Ç²è´Û¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÇÀ¸±éÁÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÆþÅ¹¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬³¹¤Ç¶öÁ³Frodo¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³°½ÐÃæ¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë²á¤´¤·¡¢»ô¤¤¼ç²ÈÂ²¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦Anna¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¿ô½µ´Ö¤â¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼Ò¸òÅª¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬Frodo¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏ¢¤ìÌá¤·¤Æ¤â¡¢±Â¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿³°½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎÇ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢SNS¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤Çµï¾ì½ê¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ
¡Ö»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Frodo¤ò¸Ø¤é¤·¤¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø13ºÐ¤Î¹âÎðÇ¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¡Ä¤½¤Î»ö¼Â¤ò¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈAnna¤µ¤ó
¤³¤ÎÇ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥·¥ç¥Ã¥×Å¹Ä¹Helen Mcculloch¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ØFrodo¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ËèÄ«¡¢³«Å¹Á°¤Ë³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤ò°û¤ß½ª¤¨Å¹¤ËÌá¤ë¤È¡¢Frodo¤â¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ä»öÌ³½ê¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¿»þ´Ö¤â²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÇ¤¬¤¤¤ë¤È¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿À·ÐÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Frodo¤ÏÉÒ´¶¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Èå«¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ç¤Ç¤¹¤è¡×
ÃÏ°è¤Ç¿¼¤¯°¦¤µ¤ì¤ëFrodo¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¿ê¤¨¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
