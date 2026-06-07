『発達障害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
反対の手で歯磨きや歌いながら料理するマルチタスクが脳への刺激になるという
プレジデントオンライン
昼間に使われなかった脳の部位は夜に深い眠りが得られないとされる
通勤電車で車窓から数字を探す行為が視覚系脳番地と記憶力を高めるとのこと
片付けにくい家や動線の悪い家が自己否定の連鎖を生むと森氏は指摘する
特定の障がいや立場の方々を差別・蔑視する意図をもって制作をしていないことを強調
スポニチアネックス
職業訓練校指導員として2年間勤務後、うつ病を発症し休職を余儀なくされたという
livedoor ECHOES
ブルーライトカットメガネやナイトモードの効果は科学的に限定的だという
まいどなニュース
弁護士JPニュース
「5分前行動ができない」「相手のことを考えて話せない」などを挙げた
蓄積されたネガティブな体験が思考と結びつきやすい特性ゆえだという
Walkerplus
勉強も運動もできるADHDの子もいると知り、ようやく納得できたという
ADHDと診断された保育士は「自分がいたら迷惑かけるなって」と退職を決意
ダイヤモンド・オンライン