広島サンダーズ・睫攘嫉力坐手のお気に入りスポットは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、１月17日に『SVリーガー出没MAP〜広島サンダーズ・睫攘嫉力坐手〜』を配信。お笑いコンビ・翠星チークダンスがMCを務め、広島サンダーズに所属する永露元稀選手、金子聖輝選手、睫攘嫉力坐手が出演した。
本放送では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘り。現役選手のお気に入りスポットを聞き「SVリーガー出没MAP」として地図にまとめていく企画を実施。
今回は睫攸手が行きつけのスポットを紹介。最初に睫攸手は比治山神社を挙げ、グルメスポットを挙げた永露選手と金子選手とは対照的な選択にMCの二人も「へぇ〜」と意外そうな反応を見せる。毎年リーグの開幕前にチームで必勝祈願を行っている場所だと解説するも、ちろるから「縁結びでも有名なところなんですよね？」と質問され、戸惑うあまり思わず無言に。「広島出身なのに知らんやん！」と金子選手からの鋭いツッコミを皮切りに、現場では全員からのツッコミが炸裂。「だって、地元じゃないもん…」と苦笑いする睫攸手の姿に再び笑いが。睫攸手に対して「行ってるわりに恋愛運ないなと思ってた」とぶっちゃけた金子選手に「やかましいわ！」とノリの良いツッコミを返し、普段から仲の良いチームメイトならではのやり取りが繰り広げられた。
二つ目のお気に入りスポットには、母校である崇徳高校を紹介。今でもごく稀に練習を手伝いに足を運んでいるという睫攸手は「立ち寄らなくても前を通るだけで懐かしい気持ちになります」と柔らかい表情で語った。さらに特別企画として、翠星チークダンス・木佐とレシーブ対決も。
「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26 大同生命SVリーグ男女の注目試合を毎節無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供している。
（C）AbemaTV, Inc.
本放送では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘り。現役選手のお気に入りスポットを聞き「SVリーガー出没MAP」として地図にまとめていく企画を実施。
二つ目のお気に入りスポットには、母校である崇徳高校を紹介。今でもごく稀に練習を手伝いに足を運んでいるという睫攸手は「立ち寄らなくても前を通るだけで懐かしい気持ちになります」と柔らかい表情で語った。さらに特別企画として、翠星チークダンス・木佐とレシーブ対決も。
「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26 大同生命SVリーグ男女の注目試合を毎節無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供している。
（C）AbemaTV, Inc.