箱根駅伝で史上初となる二度目の3連覇を果たした青山学院大学。立役者は、「シン・山の神」黒田朝日（21）である。

【画像】「国指定の難病に苦しめられて…」現役時代の父・将由さん

かつて法政大学で黒田の父・黒田将由さん（44）と共に「オレンジエクスプレス」の異名をとった芝浦工大駅伝部の徳本一善監督（46）が、サラブレッドのルーツを明かす。



青学大の黒田朝日

「箱根の山に朝日が昇る！」超人的スピードで1位に

5区の小田原中継所、5位で襷を受け取った黒田。先頭の中央大学からは3分24秒遅れ。だが、青学の原晋監督はレース序盤から「大エース」の猛追をこう予言していた。

「僕には黒田朝日がいます。小田原中継所、3分30秒先頭と離れていても、なんとかするだろう」

結果、なんとかなった。

「箱根の山に朝日が昇る！」

15km地点での監督の声がけに勢いを増した黒田は、区間記録を1分55秒更新。他校の監督も「バケモン」と驚く超人的スピードで1位に躍り出たのだ。

黒田家は言わずと知れた「韋駄天一家」

岡山県出身の黒田。小学校はサッカー部、中学はバスケ部に所属し、玉野光南高校入学後に陸上を始めるとすぐに才能を開花させた。

「3000m障害を主戦場とし、3年時にはU18日本記録に0.47秒差と肉薄する記録を残しています」（スポーツ紙記者）

じつは、黒田家は関係者の間で言わずと知れた「韋駄天一家」である。

「父の将由さんは法政大学時代に箱根駅伝に三度出場し、実業団の中国電力に進んだ名ランナー。弟の然くん（20）は青学陸上部の2年生で、妹の六花さん（17）も仙台育英高校の陸上部に所属。ともに全国トップクラスの実力です。小学生の末妹・詩歌ちゃん（8）も駆けっこが抜群に速いとか（笑）」（同前）

病に消えた天才ランナーの父

2001年、1年生だった将由さんは第77回大会で1区を任され区間3位の好走。2区で襷を受けた2つ上の先輩、徳本氏が当時を振り返る。

「黒田（将由）は本当に自由奔放というか、全然練習しない奴でしたよ。常にどうやってサボるか考えていたので、僕が彼の首根っこ捕まえて練習させていましたね。僕は当時ナイキのスポンサーがついていて、彼もナイキが好きだったので『この練習頑張ったらナイキの商品やるよ』と言うと『頑張ります！』って練習するんです（笑）」

金髪にサングラスと、2人の瓜二つの出で立ちも話題を呼んだ。

「黒田はファッションも僕の真似をしていましたね」

しかし、その才能には心底惚れ込んでいたという。

「初めて見た時、こんなにすごい選手がいるのかと。『将来日の丸をつけて走る選手だ』と確信しました。本当に天才なんです。天性の走りの柔らかさと、誰も真似できない脱力感。その才能には嫉妬しました」

卒業後、実業団にすすんだ将由さんは突如、突発性後天性無汗症を発症し、選手生命を絶たれる。

「僕もあいつが引退すると聞いて、何とも言えない気持ちでした。天才の100％の姿を見てみたかった。僕らの時代の法政は、ただ自分の能力で好きなように走るだけだったので、もし黒田が今の青学で原監督のプログラムをこなしていたら、朝日よりもっと強い選手になっていただろうなんて、想像しちゃいます」

徳本氏の息子・陽(ひなた)さんも青学陸上部の2年生。子どもたちは幼馴染だという。

「僕はお母さんのこともよく知っているけど、2人とも本当に見守るだけというか、何があっても応援するよっていうスタンスなので。だから子どもたちともいい関係を築けてるんじゃないかな」

最後に、1位の早大・工藤慎作を抜き去る間際、黒田が同大の花田勝彦監督に向けて掲げたガッツポーズの意味を聞いた。

「あれは、ライバルに対する最高の賛辞ですよ。優れた選手に勝つことの喜びを爆発させたんですよね」

箱根の山を越え、世界に昇る朝日が見たい。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）