óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¡¡½é½Ð¾ì£Í¡½£±¤Ç¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¥Ù¥¿¥Ü¥á¤Ë¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¥ï¥±
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤¬£±£·Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Æ£Í¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡³¿Äâ¤Ï¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç²áµî¤Ë£²²ó¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À£²£°£²£±Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤â¡Ö¥á¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢·ë¹½¸½¼ÂÅª¤Ë¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤°¤ó¤À¤ê¤È¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¦¥ï¡Á¡¢¤â¤¦£±ËÜ¼å¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Û¥ó¥È¤½¤Î¡¢·è¾¡¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡££²ËÜ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢£±ËÜ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ó¤Î¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡×¤È¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡óÊÎÛ¤Ï£°£±Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£±²ó¤Î£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¡¢Á´¤¯ÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¤³¤Î»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Í¥¿¤¬£±ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë·è¾¡¡¢¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¢¤ì¤Ï¤À¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥Þ¤Ë¼å¤¤¤È¤«¤¸¤ã¡Ê¤Ê¤¯¤Æ¡Ë¡¢¤Ê¤¤¤Í¤ó¡¢£²ËÜÌÜ¤¬¡£¥Û¥ó¥È¤Ë·à¾ì¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿£²Ê¬¤Î¥Í¥¿¤È¡¢·è¾¡¤Ç¤ä¤Ã¤¿£µÊ¬¤Î¥Í¥¿¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÉáÃÊËÍ¤é¤â¥³¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¥Û¥ó¥È¤Ë¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡££²ËÜÌÜ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤«¡¢ÀèÇÚ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤·¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡££²ËÜÌÜ¹Ô¤«¤»¤é¤ì¤Ø¤ó¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬óÊÎÛ¤Î¥Í¥¿¤òÀä»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¾¾ËÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂç´î¤Ó¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¡»à¤Ì»à¤Ì¡¢¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç£²ËÜÌÜ¤ä¤Ã¤¿¤é¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£