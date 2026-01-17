人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが2026年1月10日に行った生配信で、年明けに入院していたことを明かした。

「この正月超体調悪かった」

ヒカキンさんは「本当にもうダメかと思った」と切り出し、年始の体調について語りだした。

1月10日にYouTubeで公開した、福袋開封動画を撮影した際、「腹パンパンだったんだよ」。

胃腸炎だと思い、胃薬を飲んでいたが、腹の張りが治らず病院へ。「便秘ですかね」「胃腸の調子悪いんですかね」として、「緊急っぽくないから下剤出しときますわ」と帰されたという。

食欲はあったため、普通に食事はしたが「（腹が）パンッパンになっちゃって、（便が）出ないんだよ、全然」。「めっちゃ食べてんのよ。もう爆食い」というくらい食事をしていても、「3日ぐらい全然出なくて」。

再び病院に行くと「下剤これだけ飲んで出ないのは、ちょっとカメラやったほうがいいですよ」と言われ、大腸カメラ検査のため入院することになった。

結果は「便が詰まってただけ」。ヒカキンさんは「この正月超体調悪かったんですけど」「本当によかったっすよ〜」としみじみ語った。

一方で「たぶん胃腸の調子悪くなっちゃった」とも。「これからもより胃腸にいいもの食べて、運動とかしないと、歳なんやなぁ」と肩を落としていた。

さらに、小さな良性のポリープが見つかったとも明かした。もう切除したそうで、医師からは「99.9％大丈夫です」と言われたという。