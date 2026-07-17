芸能人の怪我・病気
『芸能人の怪我・病気』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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「要介護5」の志茂田景樹氏 今は
TBS NEWS DIG
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鈴木砂羽 子宮筋腫摘出していた…ABEMA番組で告白「全然後悔はない」
大量出血や貧血に悩んだ末に摘出手術を受け「後悔はない」と言及
オリコンニュース
2026年8月6日
2026年8月5日
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半月板損傷していた前園真聖氏 インスタグラムで報告「8針の縫合手術を…」
半月板の縦断裂と横断裂で8針の縫合手術を受けたとのことで、5ヶ月が経過
オリコンニュース
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がん公表の桐谷広人氏、自身のXで現状報告「常時血糖値を測ることに」
オリコンニュース
2026年8月3日
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月28日
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がんと闘う演歌歌手・山川豊 プロの姿見せた「ステージが一番最高」
抗がん剤の副作用で指先が割れ痛みに耐えながらも、地元凱旋ステージで歌い上げた
ABEMA TIMES
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桐谷広人氏、がんを公表 ネット上では心配の声上がる「お大事に…」
大腸がんの手術後も抗がん剤治療が半年必要で副作用への不安を明かしている
オリコンニュース
2026年7月21日
2026年7月20日
2026年7月18日
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58歳歌手、TBS・安住アナと同じ症状に見舞われていた「こんな顔では…」
TBS・安住紳一郎アナと同じ「クインケ浮腫」を発症した経験があるとのこと
まいどなニュース
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アニソン歌手・Ayumi. 不測の事態見舞われる「全部1.3倍くらい腫れて…」
顔全体が1.3倍に腫れ呼吸困難に陥り「死ぬかも」と感じたとのこと
よろず~ニュース
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「立って歩くことも飯食うこともできねぇ」原発不明がんの山田五郎の現状
3月に昏睡してから車いすになり、腹水と胸水が溜まって酸素吸入になったと説明
オリコンニュース