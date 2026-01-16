¡Ö¥é¥Ö¥Û¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¡×¤ÎÀ¼¤â¡¡Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¡¦ÅöÁª¤Î¾®Àî¾½»á¤Ï¡ÈËüºÐ¤Ê¤·¡É¡¢·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¡×¡Ä»ÔÌ±¤Ë¤Ï¡Èµõ¤·¤¤Áªµó¡É
12Æü¤Ë·²ÇÏ¸©¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤ÎÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìµ½êÂ°¤ÇÁ°¿¦¤Î¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¤¬6Ëü2893É¼¤ò½¸¤á¤ÆºÆÁª¤·¤¿¡£¾®Àî»á¤ÏºòÇ¯9·î¡¢Éô²¼¤Î´ûº§ÃËÀ¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤ÇÈ¯³Ð¡£Åö½é¤ÏÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·Â³Åê¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÔµÄ²ñ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢11·î27Æü¤Ë¼«¤é¼¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»öÁ°¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¾®Àî»áÍ¥Àª¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢19»þº¢¤Î³«É¼¤ÈÆ±»þ¤ËÅö³Î¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î°µ¾¡¤Ë¡£2°Ì¤Î´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¤Ë¤Ï1Ëü187É¼º¹¤ò¤Ä¤±¡¢4¿Í¤Î¿·¿Í¸õÊä¤òÇË¤Ã¤ÆÅöÁª¤·¤¿¾®Àî»á¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢13Æü¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë·ë²Ì¤Ç¤ªÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î»ÔÀ¯¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÅöÁª¸å½éÅÐÄ£¤È¤Ê¤Ã¤¿14Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÄ²ñ¤Ë°§»¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ð´é¤Ï¹µ¤¨¤á¡£
¡Ö½ª»ÏÉ½¾ð¤¬¸Ç¤«¤Ã¤¿¾®Àî»á¤Ç¤¹¤¬¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤âÄÔÎ©¤Á¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àî»á¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÁûÆ°¤òÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12Æü¤ÎÅöÁª»þ¤Ë¤â¡È»ÔÌ±¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¡É¤È¤·¤Æ¹±Îã¤Î¡ÈËüºÐ»°¾§¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÁª¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÁûÆ°¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¡È¤Þ¤ë¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡É¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤âÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏÊý»æµ¼Ô¡Ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢2°Ì¤Î´Ý»³»á¤ò¿ä¤·¤¿·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤Î»³ËÜ°ìÂÀ»á¡Ê67¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÉµÕ¥¢¥·¥¹¥È¡É¤¬¸¶°ø¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¡Ê67¡Ë¤Ï¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©µÄ¤é¤¬»Ù±ç¤·¤¿´Ý»³»á¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁªµóÁ°¤«¤é¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ô»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ö¾®Àî»á¤¬¿¿¼Â¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤Ï°ã¤¦¡ª¡Õ¤Ê¤É¤È¾®Àî»á¤òÏ¢Æü¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢12Æü¤Ë¾®Àî»á¤ÎÅöÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÔÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡ª¡Õ¤È¿´Ãæ¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ»á¤ÎÈãÈ½¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¤¤¥È¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÕ¤Ë¾®Àî»á¤ËÆ±¾ðÉ¼¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç»³ËÜ»á¤Ï¡¢¡È¾å½£¿Í¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤ÈµÁÍý¿Í¾ð¤ÇÆ°¤¯¤Î¤Ç¡£»ä¤¬¡ÊÌ±°Õ¤ò¡ËÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¡Ê´Ý»³»á¤Î¡Ë¿Ø±Ä¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡É¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏÊý»æµ¼Ô¡Ë
ÅêÉ¼¤·¤¿Á°¶¶»ÔÌ±¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£X¾å¤Ç¤Ï¡¢Á°¶¶»ÔÌ±¤È»×¤ï¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ô»ä¤â»ÔÌ±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡Ô¤¿¤À¼þ¤ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¾®Àî¤ËÉ¼Æþ¤ì¤Æ¤¿¡×¤Ã¤Æ¿Í¡¢·ë¹½¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¾®Àî¤·¤«ÁªÂò»è¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¡Õ
¡ÔÂ¾¤ËÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡Õ
X¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤¬¡£
¡ÔÈæ³Ó¤ÎÌäÂê¤Ç¾®Àî»á¤ÎÊý¤¬¥Þ¥·¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Á°¶¶»ÔÌ±¤À¤Ã¤¿¤é¾®Àî»á¤Ë¤âÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Õ
¡Ô¾®Àî¤µ¤ó¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ä¤¹2°Ì¸õÊä¤è¤ê¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡Õ
¡ÔÁ°»ÔÄ¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅöÁª¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ë¸õÊä¤¬¤½¤ì¤À¤±¹ó¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£Í¸¢¼Ô¤Ï¾®Àî¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¥Þ¥·¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡Õ
¡Ô¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤Î»³ËÜ°ìÂÀ¤ä¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤¿´Ý»³¤è¤ê¡¢¥é¥Ö¥Û¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤ÈÁ°¶¶»ÔÌ±¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Õ
Á°¶¶»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµõ¤·¤¤Áªµó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£