¡ÔÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ÇºÆÂáÊá¡Õ¡ÖÈï³²¼Ô¤Î»Ò¤¬´ãÂÓ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡×¡Ö¥·¥é¥Õ¤Ç¾ïÏ¢¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡×ÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¬¥ë¥ÐÅ¹°÷¤òÀöÇ¾¤·¡ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü¡É¶¯Í×¡ÄÅ¹ÊÞ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È°É¾¡É
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢ÃÓÂÞ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î½÷À½¾¶È°÷¡Ê27¡Ë¤òGPS¤Ç´Æ»ë¤·¡¢Çä½Õ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡£º£Ç¯1·î7Æü¤Ë¤âÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤ÏÆ±Ç¯5¡Á7·îº¢¡¢Æ±¤¸¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÅÄÌîÏÂºÌÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢ÆüÇä½Õ¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¿·½É¶èÎ©Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ç"Î©¤Á¤ó¤Ü"¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ÉÈþ¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÅÄÌîÏÂºÌÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¡£¡Ò¥¢¥¤¥É¥ë»÷¡Ó¼«¾Î¤Î¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È»þÂå¤ä¡É¾åÌÜ¤Å¤«¤¤¼«»£¤ê¡É¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É
¡¡Íâ·î¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÏ«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¡Ê¶¯À©Ï«Æ¯¡Ë¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ2¿Í¤òºÆÂáÊá¡£¤µ¤é¤ËÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎºÆÂáÊá¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÍ¾ºá¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºÆÂáÊá¤ÎÍÆµ¿¤ÏµîÇ¯5·î¡¢ÃË¤¬Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¡ÊÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¡Ë½÷À½¾¶È°÷¤ËÆü¾ïÅª¤ËË½ÎÏ¤ò²Ã¤¨¡¢¹³¤¨¤Ê¤¤Àº¿À¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢ÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¡¢½÷À¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£¡Ø¿²¤Æ¤ä¤¬¤ë¡£»¦¤½¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÊÌ¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÈÈºá¤Î¼«³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤ê¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Éô²°¤òÌµÃÇ¤Ç²òÌó¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½÷À¤ò"´ÉÍý"¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊó¤¸¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£º£²ó¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Îµ´ÃÜ¤Ö¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î"°É¾"¤Î¿ô¡¹
¡¡ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¸Û¤ï¤ìÅ¹Ä¹¤Ç¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÌë´Ö¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢"Ãë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼"¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÅÄÌîÍÆµ¿¼Ô¤ò±¦ÏÓ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¡¢Çä¤ê¾å¤²Âè°ì¤Î"¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ"¤ÇÅ¹¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÅ¹Ì¾¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬Ìë¤ÎÉô¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢È¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¼¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÅ¹¤ò1¤«·î¤Û¤ÉÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢11·î¤Ë¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯Å¹¤ÎÌ¾Á°¤´¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤Î»Ò¤ÏÅ¹¤Ë"½»¤ó¤Ç¤¤¤¿"¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìë¤ÎÉô¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÎëÌÚÈï¹ð¤ÎÃë±Ä¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤ÎÉô¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç²¾Ì²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÅ¹¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÎºÆÂáÊá¤òÃÎ¤ê¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î²Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Î»Ò¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤¬´ãÂÓ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»×¤¦¤È¡¢ÃË¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ãë´Ö¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø°ìÅÙ¸Û¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢Ìµ²¼¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤í"µß¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿"¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¾Ú¸À¤Ë¤è¤ë¤ÈÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸µ¥Û¥¹¥È¡£¿å¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ò¤Ï°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÑ¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¡¢É¾È½¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥Û¥¹¥È»þÂå¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò±Ä¶ÈÃæ¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¹¥¤ÊüÂê¤ËÁû¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²ÈÄÂ¤òÈ¾Ê¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½â¤Ë¡¢¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å¹¤Î»È¤¤Êý¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤É¤¯¡¢¤è¤¯Ùæ¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡£Ìë¤ÎÉô¤Þ¤Ç¤Ë¤¼¤ó¤¼¤óÊÒÉÕ¤±¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¡¼ê¤ËÈ÷ÉÊ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÎÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø´°Á´Êâ¹çÀ©¡Ù¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»þµë¤ÎÀ©ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÌÌÀÜ¤Î»þ¤Ë¡ØÊâ¹ç¤Ç¤³¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤ÇÆü¿ô¤Ç³ä¤Ã¤¿¤é¡¢»þµë¤è¤êÃÇÁ³¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¤¦¤Þ¤¯Í¶Æ³¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Ò¤¬Êâ¹ç¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¶Ð¤·¤¿¤Î¤ËµëÎÁ¥¼¥í¡¢¤È¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¶¤é¤Ç¡¢ÂáÊáÁ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï²¼¸Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹¤ÎµÒ¤ÈÙæ¤á¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ¹¤ÎµÒ¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤ÎÉô¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¬Ãë¤Ë¤â¤¤¿»þ¡¢Èà¤ËÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ØµÞ¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦ÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¼ò¤ÇË½¤ì¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥·¥é¥Õ¤Ç¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Î·ï¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿ô¡¹¤Î"°¹Ô"¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¡£ÈÈ¤·¤¿ÈÚ¹Ô¤Ë»ÊË¡¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
