¥í¥·¥¢¹ñ´ú¤ò¥Ú¥ó¥¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ÇÙ½Êá¡¡18Æü´Ö¤ËµÚ¤ÖÄÉÀ×·à¤ÎÅ¿Ëö
¡ÊCNN¡ËÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¡Ö¥Ù¥é1¹æ¡×¤ÏÂçÀ¾ÍÎ¾å¤Ç2½µ´Ö¶á¤¯ÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Î½ä»ëÁ¥¤ËÄÉÀ×¤µ¤ì¤¿µó¶ç¡¢ÊÆ·³¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥í¥·¥¢¹ñ´ú¤ò¥Ú¥ó¥¤ÇÁ¥ÂÎ¤ËÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¸Å¤Ó¤Æ¤µ¤Ó¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥¿¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥Í¥é¹æ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ¾Á°¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÄÉÀ×¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯12·î31Æü¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤Ï°ãË¡¤Ê¸¶ÌýÍ¢Á÷¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À©ºÛÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÍ×ÀÁ¤òµñÈÝ¤·¡¢¿·¤¿¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¹ñ´ú¤ÏÌµ¸ú¤Ç¥¿¥ó¥«¡¼¤Ï¡ÖÌµ¹ñÀÒ¡×¤À¤È¼çÄ¥¡£½ä»ëÁ¥¡Ö¥Þ¥ó¥í¡¼¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÉÀ×¤òÂ³¤±¤¿¡£
¥¿¥ó¥«¡¼¤¬±Ñ¹ñ¤È¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î´Ö¤ÎËÌÂçÀ¾ÍÎ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤í¡¢ÊÆ·³¤Ï±Ñ¹ñÆâ¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤Ë»öÁ°Å¸³«¤ò»Ï¤á¤¿¡£³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâSEALS¡Ê¥·¡¼¥ë¥º¡Ë¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ¦·³Âè160ÆÃ¼ìºîÀï¹Ò¶õÏ¢Ââ¤¬¡¢ºîÀï¼Â¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÔµ¡ÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£·î7Æü¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤«¤éÌó300¥¥íÆîÊý¤Ç¡¢ÊÆ·³Í×°÷¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤òÙ½Êá¡Ê¤À¤Û¡Ë¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬8Æü¡¢ÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÀø¿å´Ï¤È¶îÃà´Ï³Æ1ÀÉ¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÊÆ·³¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡ÖÁÇÁá¤¯Î©¤Áµî¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¤ÇºÇ½é¤ËÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ18Æü´Ö¡¢Ìó6400¥¥í¤ËµÚ¤ó¤ÀÄÉÀ×·à¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
ÊÆÂàÌò³¤·³Âç¾¤ÇËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²¤½£Ï¢¹ç·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤ÄCNN¤Î¾åµé·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ç¥£¥¹»á¤Ï¡Ö±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÏÊÆ³¤·³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤¾ðÊóµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ðÊó¤äÄÉÀ×¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç°ÛÎã¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ù½Êá¤Ë»ê¤ëÁ°¤Ë¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤´ü´Ö¤òÄÉÀ×¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÊÆ·³½Ð¿È¼Ô¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬CNN¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ù½Êá¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥í¥·¥¢¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éÂà»¶¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¥¿¥ó¥«¡¼·²¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù¹ð¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤Åö¶É¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆÍÁ³¤ÎÁ¥ÀÒÊÑ¹¹¤ò¼è¤ê¹ç¤ï¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºöÎ¬¤Ë¼Â¸úÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÖÂçÀ¾ÍÎÉ¾µÄ²ñ¡×¤Î¾åµé¸¦µæ°÷¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿¡¼»á¤â¡Ö¤³¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¹Ò³¤¤ÎºÇÃæ¤Ë»ö¼Â¾å¤ÎÁ¥ÀÒÊÑ¹¹¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤Ç°¤¤Á°Îã¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼ê¸ý¤¬¾Íè¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×
¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¤âÂç¶ÉÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×À¤Î¹â¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ëÊÆ¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¡¢Î©¾ì¤ò¾ù¤ë¤Î¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê¤³¤È¤À¡×
ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤Î1¥«·î¤Ç·×5ÀÉ¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤òÙ½Êá¤·¤¿¡£7Æü¤È9Æü¤Ë¤Ï¥«¥ê¥Ö³¤¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éÌá¤ë¥½¥Õ¥£¥¢¹æ¡¢¥ª¥ê¥Ê¹æ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊá¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬¸½ºß¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò½Ð¤¿À©ºÛÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥ó¥«¡¼16ÀÉ¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥í¥·¥¢¤ä¥¤¥é¥ó¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹Ç¯¤ÎÀ©ºÛ¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶¯¤¤¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢°ãË¡¤Ê¸¶ÌýÍ¢½Ð¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¸å¡¢Æ±¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÀÐÌýÀ¸»º¤ÇÊÆ¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¸¶Ìý¤òÂ¾¹ñ¤ØÎ®½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºîÀï¤Ç¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤â¤½¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÉô¤À¡£
¤À¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤Ë¥«¥ê¥Ö³¤ÉÕ¶á¤ÇÙ½Êá¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¤Î4ÀÉ¤È°ã¤¤¡¢¥Ù¥é1¹æ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤À¸¶Ìý¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ç¥£¥¹»á¤Ï¥Ù¥é1¹æ¤ÎÙ½Êá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿É´ÀÉ¤Ë¤â¾å¤ë±Æ¤ÎÁ¥ÃÄÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤º¤Ð¤ê¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢²ßÊª¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¹ç¿Þ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë
±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥¤¥é¥ó¤ä¥í¥·¥¢¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Î¸¶Ìý¤ò²¿É´Ëü¥Ð¥ì¥ë¤âÍ¢Á÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃæ¹ñ¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ë¶ì¤·¤à¤Ï¤º¤Î³Æ¹ñ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼ýÆþ¸»¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥Ù¥é1¹æ¤Ï2024Ç¯¡¢¡ÖÀÐÌý¤Ê¤É¤Î°ãË¡Í¢Á÷¡×¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁ¥ÃÄ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿ÊÆºâÌ³¾Ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÁ¥¼ç¤ÏÃæÊÆ¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢Á¥ÀÒ¤òÊÑ¤¨¤ÆÀµÂÎ¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÊÆÅö¶É¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥é1¹æ¤Ïº£²ó¡¢¥¬¥¤¥¢¥Ê¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²¤½£¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¥±¥×¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À©ºÛ°ãÈ¿¤Î¸¶ÌýÍ¢Á÷¤¬½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20Ç¯¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÁ°²ó¤Î¹Ò³¤¤Ï23Ç¯5·î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¸þ¤±¤Î¸¶ÌýÌó200Ëü¥Ð¥ì¥ë¤òµ¶Ì¾¤ÇÀÑºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯9·î½é¤á¤Ë¥¤¥é¥óÆîÉô¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤Ç¸¶Ìý¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ç°ÌÃÖÄÉÀ×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥é¥ó»º¸¶Ìý¤ò±¿¤Ö¥¿¥ó¥«¡¼¤Î¾ïÅå¡Ê¤¸¤ç¤¦¤È¤¦¡Ë¼êÃÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ù¥é1¹æ¤Ï¤½¤Î¸å2¥«·î¤Û¤É»Ñ¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¡¢10·îËö¤ËÀÐÌý¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ö¶õÁ¥¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç°ÌÃÖ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÈ¯¿®¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¥±¥×¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥é1¹æ¤Ï°ÌÃÖ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¤Ë¹È³¤¤«¤é¥¹¥¨¥º±¿²Ï¡¢¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£12·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥ó¥«¡¼Ù½Êá
ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¤ÇºÇ½é¤ÎÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¡Ö¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¹æ¡×¤òÙ½Êá¤·¤¿¤Î¤Ï12·î10Æü¡£¥Ù¥é1¹æ¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë¸þ¤«¤¦¹Ò³¤¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¹æ¤Ï22Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¤Î¸¶Ìý¤òÀÑºÜ¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎµòÅÀ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¥¥å¡¼¥Ð·ÐÍ³¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Ø¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø³¤¾å¤ÇÙ½Êá¤µ¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±ÆüÃæ¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤¿¤Ö¤ó¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é±è´ß¤Ç¥¿¥ó¥«¡¼¤òÙ½Êá¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÂç·¿¥¿¥ó¥«¡¼¤À¡£¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÙ½Êá¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇºÇÂç¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¤µ¤é¤ËÍâ½µ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¾å¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤ÎÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¤ò¡ÖÁ´ÌÌÅª¤«¤ÄÅ°ÄìÅª¤ËÉõº¿¡×¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¤½¤Î4Æü¸å¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¤Ç2ÀÉÌÜ¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÁ¥ÀÒ¤Î¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥º¹æ¡×¤òÙ½Êá¤·¤¿¡£ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥º¹æ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò½Ð¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥±¥ê¡¼ÉûÊóÆ»´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥¿¥ó¥«¡¼¤ÏÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¸¶Ìý¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¼«ÂÎ¤ÏÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Î¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÆÎÎ³¤¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¡×³¤°è¤Ç
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÆü¡¢ÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï¥«¥ê¥Ö³¤¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥é1¹æ¤ò¸ø³¤¾å¤ÇÙ½Êá¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
Ù½Êá¤ÎÎá¾õ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ââ°÷¤¬¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾èÁÈ°÷¤¬Äñ¹³¡£¥¿¥ó¥«¡¼¤ÏÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ÆËÌ¤ØÆ¨¤²½Ð¤·¡¢±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤¬ÄÉÀ×¤ò»Ï¤á¤¿¡£
ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î°ãË¡¤ÊÀ©ºÛÆ¨¤ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¤ÎÁ¥¤òÄÉÀ×Ãæ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ÎÁ¥¤Ï¡Öµ¶¤Î´ú¤ò·Ç¤²¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤éÙ½ÊáÌ¿Îá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ù¥é1¹æ¤¬¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Àµ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥±¥×¥é¡¼¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤ÏÅö»þ¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ï¥í¥·¥¢¤«¥Ð¥ë¥È³¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï12·î30Æü¡¢º£·î13Æü¤ò´ü¸Â¤Ë¥Ù¥é1¹æ¤ÎÙ½Êá¤ò¾µÇ§¤¹¤ëÎá¾õ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
31Æü¤Ë¤Ï±è´ß·ÙÈ÷Ââ°÷¤¬¡¢Á¥ÂÎ¤ËÌµÂ¤ºî¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥í¥·¥¢¹ñ´ú¤òÈ¯¸«¡£¥í¥·¥¢¤ÏÆ±Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÄÉÀ×¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦Àµ¼°¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¥¿¥ó¥«¡¼¤Ï¥Þ¥ê¥Í¥é¹æ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ¾Á°¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁ¥Çõ¥ê¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
±Ñ³¤±¿ÀìÌç»ï¡Ö¥í¥¤¥º¡¦¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤«¡¢Àè·î¿·¤¿¤Ë±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ½êÂ°¤Î¥¿¥ó¥«¡¼17ÀÉ¤¬¥í¥·¥¢¹ñ´ú¤ò·Ç¤²»Ï¤á¤¿¡£
¥±¥×¥é¡¼¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î°ÛÎã¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥ó¥«¡¼¤¬Á¥Ì¾¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¤êÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÎã¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÊÆÎÎ³¤¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿³¤°è¤ÇÙ½Êá¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤¬°ÛÎã¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£SEALS¤È¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥º¡×
¥Þ¥ê¥Í¥é¹æ¤È²þÌ¾¤·¤¿¥¿¥ó¥«¡¼¤ÎÙ½Êá¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÊÆ·³¤Ï±Ñ¹ñ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤âC17Í¢Á÷µ¡12µ¡¤È¡¢AC130ÂÐÃÏ¹¶·âµ¡2µ¡¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¹Ò¶õ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±ÑÆîÉô¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥Õ¥©¡¼¥¯½£¤Ë¤¢¤ë¥ß¥ë¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¶õ·³´ðÃÏ¤«¤éÊÆ·³¤ÎP8¾¥²üµ¡¤¬È¯¿Ê¤·¡¢»öÁ°¤Ë¥¿¥ó¥«¡¼¤òÄå»¡¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿±Ñ¹ñÆâ¤Ç¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¤ÎV22Í¢Á÷µ¡¡Ê¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2µ¡¤¬³èÆ°¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1µ¡¤ÏÃåÎ¦¤»¤º¤ËÁÇÁá¤¯Ââ°÷¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥í¡¼¥×·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹ÆÆ°²è¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢CNN¤â¤³¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤ÏÌëÌÀ¤±Á°¤ÎºîÀï¤ÇÙ½Êá¤µ¤ì¤¿¡£
»²²ÃºîÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¼Ô2¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤àSEALS¤ÎÂâ°÷¤òÍ¢Á÷¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦·³¤ÎÆÃ¼ìºîÀïÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÉôÂâ¡¢ÄÌ¾Î¥Ê¥¤¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£
±Ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ·³¤â¤³¤ÎºîÀï¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
ÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Î¥é¥ó¥Ç¡¼»ÊÎá´±¤¬8Æü¡¢ÊÆABC¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºîÀï¤Î2Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÎÁ¥¤Î¾å¶õ¤ò2µ¡¤Î¥í¥·¥¢·³µ¡¤¬Èô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¥é¥ó¥Ç¡¼»á¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢·³µ¡¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎË¡Åª¸¢¸Â¤äÂ³¹ÔÃæ¤ÎºîÀï¤òË¸¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î·üÇ°¤òÊú¤¯¾ìÌÌ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¥ó¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤ÏÙ½Êá¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÂçÀ¾ÍÎÃæ±ûÉô¤Þ¤ÇÆî²¼¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï8Æü¡¢ÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Ù½Êá¸å¤Ë¡Ö¸¶Ìý¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¸¶Ìý¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤äÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç±è´ß·ÙÈ÷Ââ»ÊÎá´±¤ÎÀïÎ¬¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥í¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶Ìý¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥í¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á¥ÂÎ¤Î¹½Â¤¤ä°ÂÁ´À¡¢¿®ÍêÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á¥¤òÇã¤¤¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾Íè¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£