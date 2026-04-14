来月、アメリカのトランプ大統領が中国を訪問し、習近平国家主席と会談する予定ですが、その1週間後にロシアのプーチン大統領も中国を訪問する方向で最終調整していることが新たに分かりました。複数の外交関係者によりますと、ロシアのプーチン大統領が、5月21日にも中国・北京を訪問し、習近平国家主席と会談する方向で最終調整を行っていることが分かりました。この1週間前の5月14日にはトランプ大統領が北京を訪問する予定で、