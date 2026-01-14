¡Ô¥È¥ó¥Ç¥â¼óÄ¹¤ËÌÀ°Å¡Õ¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡É¾®Àî¾½»á¤¬¡È°µ¾¡¡É¤ÇÊÖ¤êºé¤¡Ä°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ç»´ÇÔ¤ÎÅÄµ×ÊÝ»á¤È¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Êº¹¡×
¡ÖÁ´¤Æ¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜÃæ¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¿É¤¤»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î12ÆüÅê³«É¼¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ìµ½êÂ°¡¦¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¡£»Ô´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÊ£¿ô²óÍøÍÑ¤·¤¿ÌäÂê¤ÇºòÇ¯11·îËö¤Ë¼¿¦¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÄ¾¤·Î©¸õÊä¤ÇÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡Ö¾®Àî»á¤Ï6Ëü2893É¼¤òÆÀ¤Æ¡¢2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿·¿Í¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¤Ë1Ëü187É¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12Æü¤Î¸á¸å7»þ¤¹¤®¤ËÊóÆ»³Æ¼Ò¤¬¾®Àî»á¤ÎÅöÁª³Î¼Â¤òÊó¤¸¤ë¡È¥¼¥íÂÇ¤Á¡É¤ÎÅ¸³«¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
Éô²¼¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ò10²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¾®Àî»á¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¤Ê¤É1Ç¯9¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¡£
¡È¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¸øÌó¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ°éÎÁ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾®Àî»á¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤äÂÐÏÃ½¸²ñ¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î»ÔÌ±¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ä°®¼ê¤òµá¤á¤ÆÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®Àî»á¤ÎÅöÁª¤òÅÁ¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëµ»ö¤â¤¢¤ê¡¢¡ÔÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅöÁª¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¡ÔÀäÂÐ¤ËÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢X¤Ç¤Ï¡ÔÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¤È¾®Àî¾½¡¢¤É¤¦¤·¤Æº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡ÄËý¿´¡¢´Ä¶¤Î°ã¤¤¡Õ¡Ô¾®Àî¤ÈÅÄµ×ÊÝ¡¢¤Ê¤Ë¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¼«¿È¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇÌäÂê¤Ç¼º¿¦¤·¡¢ºòÇ¯12·î14ÆüÅê³«É¼¤ÎÀÅ²¬¸©¡¦°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤È½Å¤Í¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
Á°½Ð¤ÎÁ´¹ñ»æµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¡Ê43¡Ë¤¬1Ëü3522É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ½éÅöÁª¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï3°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4131É¼¤È¿ùËÜ»á¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯5·î¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ÇÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤ÏÍâ6·î¡£¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡É¤¬È¯³Ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àî»á¤Èº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¼¿¦¤·¤¿¾®Àî»á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï»ÔµÄ²ñ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤òÁªÂò¡£¤·¤«¤·¤µ¤Û¤ÉÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢»ÔµÄ²ñ²ò»¶¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄ²ñÁª¤È»ÔÄ¹Áª¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1²¯±ß¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦ºòÇ¯9·î¤Ë¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡É¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾®Àî»á¤â¡¢°ì»þ¤Ï»ÔÌò½ê¤Ë¶ì¾ð¤¬»¦Åþ¤·¡¢»ÔµÄ²ñ¤«¤é¼¿¦´«¹ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»ÔÀ¯¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ºÆ¤ÓÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤È¤Î¡È·Ð¸³¤Îº¹¡É¤âÍ¥°Ì¤ËÆ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç2°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À´Ý»³»á¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢»ÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±ÅÞ·Ï2²ñÇÉ¤ä·²ÇÏ¸©¤Î»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¡Ê67¡Ë¤éï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´Ý»³»á¤Ë¤ÏÀ¯¼£¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾®Àî»á¤ËÊÂ¤Ö¤Û¤É¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç´Ý»³»á¤òÇ®Îõ¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤â¡¢¾®Àî»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹ð¼¨¸å¤Î1·î9Æü¤Ë¤Ï¡Ô¾®Àî¿Ø±Ä¤ÎÀïÎ¬¤ÏÏ·àÖ¤À¡ª¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ë¤Ê¤É¡¢Ïª¹ü¤ÊÉ½¸½¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤½¤¦¤·¤¿¹½¿Þ¤Ï°ìÉôÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾®Àî»á¤ËÆ±¾ðÉ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
°ì»þ¤Ï¡È¥È¥ó¥Ç¥â¼óÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤È¾®Àî»á¡£¤À¤¬Áªµó´ü´ÖÃæ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¡¢¾®Àî»á¤ÎÊý¤¬°ìËç¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏºÇ½ª³ØÎò¤ò¡ÖÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤Ë¡Ö½üÀÒ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤··º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò´è¤Ê¤Ë¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¼Ç¤¸å¤âÈ¯¸À¤ä¿¶Éñ¤¤¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ÔÄ¹Áª¤ÎÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼«»£¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÔÊÐ¸þÊóÆ»¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¡Õ¡Ô¤³¤ì¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÅÁÀâ¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯µ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Åê³«É¼Æü¤Ë¤Ï¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡È¥Õ¥ê¡¼¥º¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¾®Àî»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Æ±»á¤¬ÄÔÎ©¤Á¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¸å¤í»Ñ¤ä»ÔÌ±¤È¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÁ´¹ñ»æµ¼Ô¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¡ÈÌÀ°Å¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¾®Àî»á¤Î¤Û¤¦¤¬¼Ì¿¿¡¢Ê¸¾Ï¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥«¥¤¥í¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È»Ò¶¡¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È·ùÌ£¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤â¾å¼ê¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ë¼Õºá¤ò½Å¤Í¡¢¾®Àî»á¤Î¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤Ë¡È¤â¤¦°ìÅÙÂ÷¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÍ¸¢¼Ô¤Î¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤è¤ê¾®Àî»á¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÔ¾Í»öÈ¯³Ð¤«¤é»ÔÄ¹Áª¤Þ¤Ç´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤ëÍ¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£ÂÐ¹³ÇÏ¤Î´Ý»³»á¤Ë¤Ï¡ÈÊÝ¼éÃÄ·ë¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àî»á¤Î»ÔÌ±ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÙ¤ä¤«¤µ¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Àî»á¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡Ç28Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£