¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¡¢¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÅª¤ËÏª¹ü¤Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤òºîÀ®¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÄã15Ëü¥É¥ë(Ìó2390Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ë¡°Æ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾å±¡¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¾å±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖDEFIANCE Act¡×(È¿¹³Ë¡)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëË¡°Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2025Ç¯12·îËö¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖGrok¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÅª²èÁü¤ÎÀ¸À®¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤Ç¤¹¡£Grok¤Ë¤è¤ëÀÅª¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÎÌ»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÅö¶É¤ÏÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÏGrok¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬°ì»þÅª¤Ë¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿¹³Ë¡¤Î¶¦Æ±Äó°Æ¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¥ó¾å±¡µÄ°÷¤Ï¡¢Ë¡°ÆºöÄêÍýÍ³¤ò¡Ö¤Ò¤É¤¤¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯²èÁü¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Grok¤ÈX(µìTwitter)¤ÏÈ¿±þ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²èÁü¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤éºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£Èï³²¼Ô¤òµß¤ª¤¦¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌµËÅ¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤òÈÈ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¡¢Â»³²Çå½þ¤ÎÌ±»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢È¿¹³Ë¡¤Ï¥¤¥ê¥Î¥¤½£Áª½Ð¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥À¡¼¥Ó¥ó»á¤È¡¢¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£Áª½Ð¤Î¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥°¥é¥Ï¥à»á¤¬¶¦Æ±¤ÇÄó°Æ¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥À¡¼¥Ó¥ó»á¤Ï¡ÖÎ¾¶Ë²½¤·¤¿ÀµÅö¤¬Ä¶ÅÞÇÉ¤Î²ÝÂê¤ÇÊâ¤ß´ó¤ê¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sexual Violence Prevention Association(ÀË½ÎÏËÉ»ß¶¨²ñ)¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤êºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¥à¥Ë¡¼¡¦¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥Þ¡¼¥È¥ó»á¤Ï¡¢È¿¹³Ë¡¤Ë¤è¤ê°ìÏ¢¤Î¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤²èÁü»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤ËÌ±»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿¹³Ë¡¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£Áª½Ð¤ÎÌ±¼çÅÞ²¼±¡µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¡¦¥ª¥«¥·¥ª¡á¥³¥ë¥Æ¥¹»á¤È¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£Áª½Ð¤Î¶¦ÏÂÅÞ²¼±¡µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥ì¥ë¡¦¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼±¡¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥«¥·¥ª¡á¥³¥ë¥Æ¥¹»á¤Ï¼«¿È¤â¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The 19th News¤Ï¡Ö½÷ÀµÄ°÷¤¬¤³¤Î¼ï¤ÎÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢½÷ÀµÄ°÷¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÀË½ÎÏ¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£The American Sunlight Project¤Î2024Ç¯¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26¿Í¤ÎµÄ°÷¤òÉÁ¤¤¤¿¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÅª²èÁü¤¬3Ëü5000·ï¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á25¿Í¤Ï½÷ÀµÄ°÷¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡ÖTake It Down Act¡×(ºï½üË¡)¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼À¸À®¤Ë¤è¤ë¡¢¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÅª¤Ê²èÁü¤ò°ãË¡¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ2026Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÅª¤Ê²èÁü¤ò48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ëºï½ü¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¡¼¥È¥ó»á¤ÏÈ¿¹³Ë¡¤Èºï½üË¡¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Î°ÍÑÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆó½Å¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀË½ÎÏËÉ»ß¶¨²ñ¤âÎ¾Ë¡°Æ¤Îµ¯Áð¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Grok¤¬ÀÅª¤Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£²È¤«¤é¡ÖApple¤ª¤è¤ÓGoogle¤Ï¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤«¤éX¤äGrok¤òÇÓ½ü¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
