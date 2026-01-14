¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¥Ð¥¤¥¯¡¢µ×¡¹¤Ë¾è¤í¤¦¡×¢«¡ÖÀÇ¶â¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Þ¤¹¡×°ìÂÎ¤Ê¤¼!? ¼«¼£ÂÎ¤â·Ù¹ð ÉÔ»×µÄ¤Ê¡ÖË¡¤ÎÍî¤È¤··ê¡×
¡Ö¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÇ¶â¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ÎÊØÍø¤ÊÀ©ÅÙ ¤·¤«¤·¡Ä
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÊÝÍ¤Ë¤«¤«¤ë¡Ö¼«Æ°¼ÖÀÇ¡×¡Ö·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¡×¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1500cc¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯³Û3Ëü500±ß¤Î¼«Æ°¼ÖÀÇ¡Ê¼«²ÈÍÑ¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¢½éÅÙÅÐÏ¿2019Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß13Ç¯°Ê²¼¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£400cc¤Î¥Ð¥¤¥¯¡Ê½éÅÙÅÐÏ¿¸å12Ç¯¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤¬Ç¯´Ö6000±ß¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼Ö¸¡¤´¤È¤Ë¡Ö½ÅÎÌÀÇ¡×¤â²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡ÛÇÑ¼Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÖÈ³¶â¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¤¿¤À¤³¤Î¼«Æ°¼ÖÀÇ¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ò¡È½êÍ¡É¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö°ì»þÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì»þÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î»ÈÍÑ¤ò°ì»þÃæ»ß¤¹¤ëºÝ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÂ·¤¨¡¢´É³í¤¹¤ë±¿Í¢»Ù¶ÉÅù¤Ë¿½ÀÁ¤·¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÊÖÇ¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¤È½ÅÎÌÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇµÁÌ³¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¼Ö¸¡¤âÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿½ÀÁ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ñÎà¤Î¤Û¤«¡¢¼ê¿ôÎÁ350±ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ÈÍÑ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢·ÚÆóÎØ°Ê³°¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Ö¸¡¤ò¼õ¤±¤¿¾å¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°¼ÖÊÝ´É¾ì½ê¾ÚÌÀ¡Ê¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¡Ë¤Î¿½ÀÁ¡¢É¸¾Ï¸òÉÕ¼ê¿ôÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤ÈÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ì»þÃæ»ß¤Î´Ö¤Î¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ä½ÅÎÌÀÇ¤Î¡ÈÀáÀÇ¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤ÏÈó¾ï¤Ë·ÚÈù¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¼«Âð¤Ê¤É¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ò»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ÆÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò°ì»þÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤·¡¢Æü¾ï¸¯¤¤¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤É¤â¤¦1Âæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¤Ë½êÍ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î°ì»þÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¾®·¿ÆÃ¼ì¼«Æ°¼Ö¡×¡¢¤½¤·¤ÆÇÓµ¤ÎÌ50cc°Ê²¼¡Ê2025Ç¯4·î°Ê¹ß¤ÎÇÓµ¤ÎÌ125cc°Ê²¼¤ÇºÇ¹â½ÐÎÏ4.0kW°Ê²¼¤Î¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡Ë¤Î¡Ö¸¶ÉÕ°ì¼ï¡×¤È50ccÄ¶125cc°Ê²¼¤Î¡Ö¸¶ÉÕÆó¼ï¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ê°Ê²¼¡¢¸¶ÉÕ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì»þÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ÏÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Ë¡¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Õ¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤´Ö¡¢ÀÇ¶â¤âÊ§¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡É¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«²ÈÂ²¤¬¾è¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢¾è¤é¤º¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤â¡¢¡Ö·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ò¤º¤Ã¤ÈÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ï¡ÖÃ¦ÀÇµö¤µ¤Ì¡×¸·¤·¤¤»ÑÀª ¤Ê¤¼¸¶ÉÕ¤À¤±¡©
¡¡¾®·¿ÆÃ¼ì¼«Æ°¼Ö¤ÏÇÀ¹ÌÍÑ¤äÅÚÌÚºî¶ÈÍÑ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Û¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼«Å¾¼Ö¤è¤ê¤â¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢¥¯¥ë¥Þ¤è¤ê¤â¼ê·Ú¤Ê¤³¤È¤«¤é¡ÈÆü¾ï¤ÎÂ¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¸¶ÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Å¤Ó¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§PIXTA¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ÎÄ§¼ý¤òÃ´¤¦»ÔÄ®Â¼¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸¶ÉÕ¤Ø¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÆ¨¤²ÆÀ¡É¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ðºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇÑ¼Ö¤Ë¤·¤¿¸¶ÉÕ¤¬²ÝÀÇ´ð½àÆü¤È¤Ê¤ë4·î1Æü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÆ±°ìÌ¾µÁ¿Í¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÆ±µï¤Î²ÈÂ²Ì¾µÁ¡Ë¤ÇºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸øÆ»¤òÁö¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ½êÍ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÑ¼Ö¼êÂ³¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÑ¼Ö¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÆ±»Ô¤Ï¡Ö·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¶ÉÕ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ì»þÅª¤ËÇÑ¼Ö¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÏÊýÀÇË¡Âè463¾ò¤Î22¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡Ø100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¡Ù¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â·Ù¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤Ï¡¢4·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¸¶ÉÕ¤Î½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸øÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¡ÖÇÑ¼Ö¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÑ¼Ö½èÊ¬¤ä¾ùÅÏ¤ò¤»¤º¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÑ¼Ö¼êÂ³¤¤òÌµ¸ú¤È¸«¤Ê¤·¤Æ°ú¤Â³¤²ÝÀÇ¤¹¤ë¡×¤È¡¢Æ±»Ô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡×¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¸¶ÉÕ¤ÎÀÇ¶â¤ÏÇ¯³Û2000±ß¡Á2400±ß¤È¡¢¾¯³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìó620ËüÂæ¤Î¸¶ÉÕ¤ÎÊÝÍÂæ¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¾¯³Û¤ÎÀÇ¶â¤ò¡ÖÃ¦ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç»ÔÄ®Â¼¤¬¸ÄÊÌ¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤¦¤·¤¿Ä´ºº¤ª¤è¤ÓÄÉÄ§²ÝÀÇ¤¬»ÔÄ®Â¼¤ÎºâÀ¯¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ìÊý¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿»È¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËèÇ¯¤ÎÇ¼ÀÇ¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¤È¡¢ÅÐÏ¿°ì»þËõ¾Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾Íè¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¸¶ÉÕ¤¬ÇÑ¼Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¡È»ñ¸»¤Î¥à¥À¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡ÊÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤Ç¤Î·ÚÆóÎØ¡¢¾®·¿ÆóÎØ¡Ë¤ÈÆ±Åù¤Î¾è¤ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸¶ÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÐÏ¿°ì»þËõ¾Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ¹çÍý¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡ÈË¡Î§¤Î·ê¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤È¤âÂÐ½è¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£