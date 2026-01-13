¡ÖÇò¤¤È©¤ËÀ¶Á¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ä¡×ÆüËÜ¥Ð¥É³¦´üÂÔ¤Î20ºÐ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë´Ú¹ñ¤â¥á¥í¥á¥í¡ÖÍÅÀº¤¬À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
À®¿Í¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ²¤ìÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¤ÎÅÄ¸ý¿¿ºÌ¡Ê¤¿¤°¤Á¡¦¤Þ¤ä¡¿20¡Ë¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥¹¥È¤¬Âç¤¤¹¤®¤ÆÇº¤ß¡×´Ú¹ñ¤âÃíÌÜ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÈþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È
¡ØOSEN¡Ù¤¬¡Ö¡ÈTWICE¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÍÅÀº¡É¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÄÆüËÜ¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤òÀ¶½ã¤Ê»Ñ¸ø³«¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¡ÈÍÅÀº¡É¤¬À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢1·î12Æü¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤ËºÝ¤·¡¢ÅÄ¸ý¤Î½êÂ°¤¹¤ëACT SAIKYO¤¬SNS¤ÇÅÄ¸ý¤ÎÀ²¤ìÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¶½ã¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¥å¡¼¥È¤À¡£ÅÄ¸ý¤ÏÅÁÅý°áÁõ¤òÃå¤Æ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤¹¤ëÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿ÈÄ¹165cm¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÇò¤¤È©¡¢À¶Á¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤Á¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÅÄ¸ý¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÈ¿±þ¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¡ÊÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ë¡ÈÅÄ¸ý¤ÏÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó³¦¤Î´üÂÔ³ô¤À¡£²ÄÎù¤ÊÁõ¤¤¤ÈÀ¶½ã¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤è¤êÈþ¤·¤¤¤ÈÂçÁû¤®¤À¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¶½ãÈþ½÷¤¬¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡É¤È´¶Ã²¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö20ºÐ¤ÎÀ¶½ã¤µ¤È½é¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖTWICE¤Î¥¸¥ç¥ó¥è¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë