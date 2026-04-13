【モデルプレス＝2026/04/13】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、4月22日発売の『美的』6月号特別カバー版（小学館）に初登場。初表紙を務める。【写真】29歳TWICE日本人メンバー、抜群の美スタイルとオーラ披露◆TWICEサナ「美的」初登場＆初表紙TWICEのデビュー10周年のワールドツアーと並行して、日本人メンバーユニットMISAMOとしてジャパンファーストアルバム『PLAY』をリリースするなど、